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    • 11.01.2021 16:54
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    modelleri! 2021 Ocak ayı 170 bin TL altı ! nasıl oldu?

    2021 Ocak ayı sıfır araç fiyat listesi araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. 2021 yılına girmemizle birlikte birçok firma nı güncellemeye başladı. modelleri arama motorlarında sorgulanıyor. Peki ? İkinci el araç modellerinde yaşanan artış nedeniyle vatandaşlar sıfır araç modellerine yönelmeye başlamıştı. Özellikle pandemi döneminde ikinci el araç fiyatları cep yakmaya başaldı. Yeni yılla birlikte otomotiv pazarında yeniden hareketli günler yaşanıyor. İşte 170 bin TL altına alabileceğiniz en ucuz otomobiller...

    takvim.com.tr
    En ucuz otomobil modelleri! 2021 Ocak ayı 170 bin TL altı sıfır araçlar!

    En ucuz otomobil modelleri hangileri? Otomobil fiyatları 2021 Ocak ayında güncellendi. Yeni yılda araç piyasasında hareketli günler yaşanırken, sıfır araç almaya yönelen vatandaşlar da sıfır araç model ve fiyatları hakkında bilgi almak istiyor. Yeni yıl kampanyaları peş peşe duyurulurken araç fiyatları hakkında birçok firma güncel listesini duyurdu. İşte yeni yılda alabileceğiniz 170 bin TL altı araç modelleri!

    2021 OCAK AYI EN UCUZ OTOMOBİLLER!

    Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların ocak ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modellerini aşağıda listeledik. Liste hazırlanırken markaların en ucuz modeli dikkate alınmıştır. Bugüne kadar açıklanan ocak ayı en ucuz sıfır araba fiyatları aşağıdadır.

    BMW

    Aralık 2020 BMW 118i Fiyatı: 401 bin 300 lira

    Ocak 2021 BMW 118i Fiyatı: 417 bin 700 lira

    Citroen

    Aralık 2020 Citroen C-Elysee Fiyatı: 192 bin 500 lira

    Ocak 2021 Citroen C-Elysee Fiyatı: 197 bin 500 lira

    Dacia

    Aralık 2020 Dacia Sandero Fiyatı: 158 bin 900 lira

    Ocak 2021 Dacia Sandero Fiyatı: 158 bin 953 lira

    Jeep

    Aralık 2020 Jeep Renegade Fiyatı: 289 bin 450 lira

    Ocak 2021 Jeep Renegade Fiyatı: Güncelleniyor...

    Kia

    Aralık 2020 KIA Rio Fiyatı: 139 bin 400 lira

    Ocak 2021 KIA Rio Fiyatı: 156 bin 273 lira

    Mercedes

    Aralık 2020 Mercedes A180 Fiyatı: 413 bin 500 lira

    Ocak 2021 Mercedes A180 Fiyatı: 386 bin 200 TL

    Peugeot

    Aralık 2020 Peugeot 301 Fiyatı: 192 bin 500 lira

    Ocak 2021 Peugeot 301 Fiyatı: 204 bin 192 lira

    Renault

    Aralık 2021 Renault Clio Fiyatı: 137 bin 900 lira

    Ocak 2021 Renault Clio Fiyatı: 152 bin 900 lira

    Seat

    Aralık 2020 Seat Ibiza Fiyatı: 161 bin 500 lira

    Ocak 2021 Seat Ibiza Fiyatı: 170 bin lira

    Toyota

    Aralık 2020 Toyota Corolla Fiyatı: 190 bin 900 lira

    Ocak 2021 Toyota Corolla Fiyatı: 203 bin 600 lira

    Volkswagen

    Aralık 2020 Volkswagen Polo Fiyatı: 187 bin 300 lira

    Ocak 2021 Volkswagen Polo Fiyatı: Güncelleniyor...

    Land Rover

    Aralık 2020 Land Rover Discovery Sport Fiyatı: 910 bin 626 lira

    Ocak 2021 Land Rover Discovery Sport Fiyatı: Güncelleniyor...

    Ssangyong

    Aralık 2020 Ssangyong Korando Fiyatı: 325 bin lira

    Ocak 2021 Ssangyong Korando Fiyatı: Güncelleniyor...

    Suzuki

    Aralık 2020 Suzuki Swift Fiyatı: 216 bin 900 lira

    Ocak 2021 Suzuki Swift Fiyatı: Güncelleniyor...

    Mitsubishi

    Aralık 2020 Mitsubishi Space Star Fiyatı: 178 bin 900 lira

    Ocak 2021 Mitsubishi Space Star Fiyatı: Güncelleniyor...

    Nissan

    Aralık 2020 Nissan Micra Fiyatı: 181 bin 800 lira

    Ocak 2021 Nissan Micra Fiyatı: Güncelleniyor...

    Opel

    Aralık 2020 Opel Corsa Fiyatı: 172 bin 900 lira

    Ocak 2021 Opel Corsa Fiyatı: Güncelleniyor...

    Hyundai

    Aralık 2020 Hyundai i10 Fiyatı: 141 bin 600 lira

    Ocak 2021 Hyundai i10 Fiyatı: 156 bin 600 lira

    Skoda

    Aralık 2020 Skoda Fabia Fiyatı: 193 bin 900 lira

    Ocak 2021 Skoda Fabia Fiyatı: Güncelleniyor

    Volvo

    Aralık 2020 Volvo V60 Fiyatı: 645 bin 715 lira

    Ocak 2020 Volvo V60 Fiyatı: 677 bin 238 lira

    Audi

    Aralık 2020 Audi A3 Sportback Fiyatı: 421 bin 355 lira

    Ocak 2021 Audi A3 Sportback Fiyatı: Güncelleniyor...

    Fiat

    Aralık 2020 Fiat Egea Fiyatı: 123 bin 900 lira

    Ocak 2021 Fiat Egea Fiyatı: Güncelleniyor...

    Honda

    Aralık 2020 Honda Civic Fiyatı: 231 bin 200 lira

    Ocak 2021 Honda Civic Fiyatı: Güncelleniyor...
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    Haberler Ekonomi En ucuz otomobil modelleri! 2021 Ocak ayı 170 bin TL altı sıfır araçlar! Araç fiyatları nasıl oldu?