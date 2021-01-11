En ucuz otomobil modelleri hangileri? Otomobil fiyatları 2021 Ocak ayında güncellendi. Yeni yılda araç piyasasında hareketli günler yaşanırken, sıfır araç almaya yönelen vatandaşlar da sıfır araç model ve fiyatları hakkında bilgi almak istiyor. Yeni yıl kampanyaları peş peşe duyurulurken araç fiyatları hakkında birçok firma güncel listesini duyurdu. İşte yeni yılda alabileceğiniz 170 bin TL altı araç modelleri!