Dolar ve euro alış satış fiyatları, piyasaların ilk işlem gününde merakla sorgulatılmaya başlandı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4570 liradan, avro 9,0820 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3280 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9970 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatı...
DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 441 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 441 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 439 bin 800 lirayı, en yüksek ise 445 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 azalışla 441 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 144 milyon 233 bin 734,70 lira, işlem miktarı ise 2.613,95 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 175 milyon 517 bin 300,22 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret şeklinde sıralandı.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Geçen hafta ABD'de başkanlık seçimindeki zaferi tescillenen Joe Biden sağlanacak ekonomik destek paketinin "trilyon dolar" seviyesinde olacağını bildirirken, Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış trendini koruduğu Osaka ve Kyoto eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilebileceğini söyledi.
Bu gelişmeler ve zayıf veri gündeminin de etkisiyle Asya pay piyasaları dalgalı bir seyir izledi.
Kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 gerileyerek 3.532 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalarak 3.148 puan oldu. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 artışla 49.198 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselişle 27.908 puanda seyrediyor.
Japonya'da ise resmi tatil dolayısıyla borsada işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 104,1 seviyelerinden alıcı buluyor.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, haftaya satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,44 düşüşle 409,36 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,66 azalışla 13.957 oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 gerileyerek 6.854 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 düşüşle 5.583 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 8,397 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28 azalarak 22.729 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,23 azalışla 1,2195 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan tedbirler ve aşılama çalışmalarının yanı sıra ABD'de Başkan Donald Trump'ın azil süreci ve ekonomik destek paketine ilişkin belirsizliklerin, yeni haftanın açılışında piyasaları negatif etkilediğini bildirdi.
Haftanın veri takviminde ABD'de çarşamba enflasyon ve cuma sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde de çarşamba sanayi üretimi verisinin öne çıktığını dile getiren analistler, bugün Avro Bölgesi'nde, ocak ayı yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.
ALTIN VE PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ
Altın fiyatları, ABD Hazine tahvilleri ve dolardaki yükselişin etkisiyle sert düşerken, petrol fiyatları da, Avrupa genelinde uygulanan kısıtlama önlemlerinin yanında, Çin'de de başlayan seyahat yasaklarının oluşturduğu talep baskısıyla geriledi.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 1.90 düşüşle 55.29 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.76 düşüşle 51.80 dolar,
- altın yüzde 0.31 düşüşle 1,841.76 dolar,
- gümüş yüzde 2.22 düşüşle 24.74 dolar,
- bakır yüzde 1.07 düşüşle 8,084.50 dolar,
- platin yüzde 1.84 düşüşle 1,048.37 dolar,
- paladyum yüzde 0.70 artışla 2,392.29 dolar düzeyindeydi.
BİTCOİN 35,000 DOLAR DÜZEYİNE DÜŞTÜ
Tırmanışı, yeni yılın ilk günlerinde ivme kazanan ve 41,946.74 dolarlık yeni zirveye tırmanan kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ABD tahvillerindeki hızı artışın da etkisiyle sert düşerek 35,000 dolar düzeyine geriledi.
Bitcoin, gelen yoğun satışlarla 33,920.63 dolara kadar indikten sonra, son 24 saatte yüzde 13.68 düşüşle 35,377.77 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 5.55 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 755 milyar dolardan, yaklaşık 103 milyar dolarlık düşüşle 755 milyar dolara indi.
Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 7 birimin değeri yükselirken, ilk 10 birimin arasında yükselen olmadı.