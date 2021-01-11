Dolar ve euro alış satış fiyatları, piyasaların ilk işlem gününde merakla sorgulatılmaya başlandı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4570 liradan, avro 9,0820 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3280 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9970 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?