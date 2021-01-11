KYK personel alımı başvuruları yoğun ilgi görüyor. Yurt yönetim personeli alımı başvuruları 04 Ocak 2021 (10:00) - 20 Ocak 2021 (17:00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. Sözlü sınav sonuçları ile ilgili duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.
KYK personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 2021 KYK yurt memuru başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt memuru ne iş yapar? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK yurtlarına 500 memur alımı yapılacak. Alımlar KPSS puanı üzerinden yapılacak. KPSS'den 60 puan ve üzeri alan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 270 kadın ve 230 erkek olmak üzere toplamda 500 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Peki KYK yurt memuru başvurusu nasıl yapılır? 2021 KYK personel alımı başvuru şartları nelerdir? KYK yurt memuru maaşı ne kadar?
KYK YURT MEMURU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK memur alımı başvuruları 4 Ocak Pazartesi günü itibariyle başladı. Başvuru işlemleri 20 Ocak 2021 tarihinde saat 17:00'de sona erecek. Adaylar başvurularını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.
KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
KYK YURT MEMURU NE İŞ YAPAR?
Madde 1- Yurt müdürlüklerinde özel ve gece hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları tespit etmektir.
Kapsam
Madde 2- Yurtlardaki nöbet hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 101 inci maddesi, Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği?nin 37 inci maddesi ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu talimatta geçen;
a. Özel Hizmet : Normal günlerde 17.30-24.00, hafta sonu ve diğer resmi tatil günlerinde 8.30-24.00, yarım çalışma günlerinde ise 13.00-24.00 saatleri arasında yürütülen hizmeti,
b. Gece Hizmeti : 24.00-8.30 saatleri arasında yürütülen hizmeti,
c. Nöbetçi Amir : Nöbet hizmetlerinin bu talimat hükümlerine göre yürütülmesini denetleyen yurt müdürünü,
d. Nöbetçi Memur : Özel ve gece hizmetlerinin bu talimat esaslarına göre yürütülmesinden sorumlu personeli,
e. Gece Hizmetlisi : Yurtlarda nöbetçi memura yardımcı olmak üzere bu talimat hükümleri çerçevesinde görev yapan hizmetli personeli,
f. Nöbet İzni : Nöbetçi memura gece hizmeti süresince tuttuğu nöbet karşılığında bu talimatta belirtilen esaslara göre kullanılacak izni,
g. Nöbet Defteri : Özel ve gece hizmeti ile ilgili hususların kaydedildiği defteri,
h. Fazla Mesai Ücreti : Her yıl bütçe yasasında belirtilen miktar üzerinden imkanlar ölçüsünde ödenen ücreti,
ı. Fazla Mesai Saati : Normal mesai saatleri dışında yapılan ve bu talimatta belirtilen fazla çalışma saatini İfade eder.