KYK Yurt Yönetim Personeli memur alımı başvuruları 04 Ocak 2021 (10:00) itibari ile başlayacak ve 20 Ocak 2021 (17:00) tarihlerinde sona erecek. Ayrıca Başvurular basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu" nu doldurarak elektronik ortamdan gerçekleştirilecek.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır),
2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınmış denklik belgesi),
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
HANGİ İLE KAÇ KİŞİ ATANACAK?
KYK memur alımına ilişkin yayınlanan ilan ile hangi ile kaç kadın kaç erkek atama gerçekleştirileceği listelendi. Listeye göre 270 kadın memur ve 230 erkek memur alımı yapılacak. İşte o liste;
AÇSHB 250 MEMUR ALIMI!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 16 farklı kadro ile Memur Alımı yapacağını bildirdi. Resmi Gazetede yayımlanmış olan ilana göre 250 Kişilik Kadro İle Uzman yardımcısı alımı yapılacak. Alımlar Bakanlığın Merkez Teşkilartındaki boş bulunan kadrolara Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8. Derecedeki kadrolara yapılacak.
Alım Yapılacak Alanlar Nedir?
İktisat / Ekonomi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 35,
Hukuk 35,
İstatistik / Ekonometri 30,
Kamu Yönetimi / Uluslararası İlişkiler / Siyaset Bilimi 30,
Psikoloji / Psikolojik Danışma ve Rehberlik 25,
Sosyal Hizmet 20,
Maliye / Muhasebe 15,
Sosyoloji 10,
İşletme / Endüstri Mühendisliği 10,
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Özel Eğitim Öğretmenliği 10,
Gerontoloji / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon / Sağlık Yönetimi 5,
Basın Yayın / Gazetecilik/ İletişim / Radyo, Sinema ve Televizyon 5,
Mütercim Tercümanlık / Türk Dili ve Edebiyatı / İngiliz Dili ve Edebiyatı 7,
Eğitim Programları ve Öğretmenliği / Eğitim Yönetimi ve Planlama / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi / Bilgi ve Belge Yönetimi 5,
Mimarlık / Peyzaj Mimarlığı / Şehir ve Bölge Planlama 3,
Fizik Mühendisliği / İnşaat Mühendisliği / Makine Mühendisliği / Orman Mühendisliği / Ziraat Mühendisliği 5,
Kimler Başvuru Yapabilecek?
Aile Bakanlığının memur alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan genel olarak, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesşndeki şartlar aranacak. Özel olarak ise, KPSS, Yaş, YDS ve Eğitim gibi nitelikler talep edilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Genel Şartlar:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
Şartları aranacaktır.
Özel Şartlar:
KPSS Şartı: 2020 yılında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından puan almış olmak,
Eğitim Şartı: Yukarıdaki alım yapılacak alanlardan Dört yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili dallarından mezun olmuş olmak.
Yaş Şartı: 35 Yaşını doldurmamış olmak,
BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
İlan Resmi Gazetede yayımlanmış olup henüz Aile Bakanlığının sitesinde yayımlanması ve başvuru tarihleri ile diğer bilgiler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesinde yayımladıktan sonra belli olacaktır.
Başvuru kılavuzu yayımlandığında anında haberdar olmak için İşin Olsa İOS Mobil Uygulaması İçin BURAYA, İşin Olsa Android Mobil Uygulaması İçin BURAYA tıklayarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.