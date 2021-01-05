BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İlan Resmi Gazetede yayımlanmış olup henüz Aile Bakanlığının sitesinde yayımlanması ve başvuru tarihleri ile diğer bilgiler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesinde yayımladıktan sonra belli olacaktır.

Başvuru kılavuzu yayımlandığında anında haberdar olmak için İşin Olsa İOS Mobil Uygulaması İçin BURAYA, İşin Olsa Android Mobil Uygulaması İçin BURAYA tıklayarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.