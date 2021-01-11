İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 1000 TL VERİLDİ VE BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 TL'lik nakdi destek ödemesi hakkında açıklamada bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar;

"İhtiyaç sahibi 6,2 milyon ailemize biner TL'lik nakdî yardım yapıldı. En düşük emekli aylığı 1.500 TL'ye yükseltildi. Bu anlamda kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilip süresi de uzatılmış oldu. En düşük emekli aylığını 1.500 lira olarak ifade etmiştik. Bu anlamda 18,7 milyar TL tutarında kısa çalışma ödeneği, 4,4 milyar TL tutarında nakdî ücret desteği ve 3,6 milyar TL tutarında ise işsizlik ödeneğiyle işçilerimize destekte bulunuldu. Böylece istihdamın sürekliliği güçlü bir şekilde bu büyük krizden minimum etkilenmesi için adımlar atılmış oldu." dedi.