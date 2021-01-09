



6,85 SEVİYESİ BİLE GÖRÜLEBİLİR

Analistler "Faizler yüzde 17'de ne kadar kalabilir?" sorusunun cevabının önemli olduğunu vurguluyor. Ekonomik aktivitenin faizden etkileneceğini dile getiren analistler "Buna ne kadar izin verilebilir? TCMB, faizi buralarda tutarsa dolarda ilk etapta 7,10'lara kadar gerileme görülebilir. CDS primi de düşüyor, 250'lere kadar getirmemiz lazım. Bunu da reformlarla yapacağız. TCMB rezervleri de bu süreçte hızla artmalı. Borsaya ise yabancı ilgisi sürecek. 2,35 dolara kadar borsanın yolu açık. Bizim dışımızdaki tek faktör dolar endeksi... Buranın çok yükselişe geçmemesi lazım. Bütün bunlar bir araya gelirse; dolarda 6,85 dahi söz konusu olabilir" görüşünü dile getiriyor.