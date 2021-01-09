Dul yetim maaşı olarak da bilinen ölüm aylığı 2021 yılında emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte yükseldi. Vatandaşın vefatı halinde önceki yıllarda sigortalı olarak çalışması veya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli maaşı almaya hak kazanmış olması durumunda hak sahipleri bazı koşulların uygunluğu durumunda ölüm aylığı alabiliyor. Vefat eden kişinin gerekli koşulları taşıyan eşi, çocukları ve anne/babasına kurum tarafından maaş bağlanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra dul ve yetimlerin aylıklarına da yüzde 8.36 Ocak artışı yansıtılacak. Örnek hesaplamaya göre, ölüm aylığı 500 lira olana 541,80 lira, 3 bin lira olana 3 bin 250 lira 80 kuruş ödenecek.

KİME, NE KADAR ÖDENECEK?

Örneğin; ölüm aylığı 500 lira olana 541,80 lira, bin lira olana bin 83 lira 60 kuruş, 2 bin lira olana 2 bin 167 lira 20 kuruş, 3 bin lira olana 3 bin 250 lira 80 kuruş ödenmeye başlanacak.

ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANMA KOŞULLARI NELERDİR?

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,

b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,

olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.