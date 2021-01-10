Tesla ve SpaceX ile hızla yükselen Musk, 195 milyar dolara ulaşan serveti ile Bezos’u geçti

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, 195 milyar dolara ulaşan serveti ile 2017'den bu yana dünyanın en zenginler listesinde zirvedeki Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek ilk sıraya yerleşti.
JEFF BEZOS ilk olarak 2000'de kendi roketi Blue Origin'i piyasaya sürdü.
MUSK'ın, 2001'de Mars hayali ile Spacex'i başlattı.
BEZOS'un New York'taki evinin fiyatı ise 134 milyon sterlini buluyor.
MUSK malikanesinin değerini 75 milyon sterlin olarak açıkladı.
BEZOS'un arabalarının değerinin ise 3.6 milyon sterlin olduğu konuşuluyor.
MUSK, lüks elektrikli otomobilleri seviyor. Garajı, 200 bin sterlinlik süper arabalar ve klasiklerle dolu.