Buna göre SSK ve Bağ-kur emeklileri yüzde 8.36 oranında zam alacaklar. Bu durumda en düşük Bağ-Kur esnaf maaşı 2.044,43 TL olurken 2000 yılı öncesi sigortalı olmuş bir SSK emeklisinin en düşük maaşı ise 2,419,77 liraya yükseldi.

Bu arada emeklilerin maaşlarındaki ek ödeme miktarlarına da zam geldi.