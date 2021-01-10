Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçilere devlet tarafından ödenen bir vergi iadesi.
Yani devlet çalışanların ödediği gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor.
Bu rakamda işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor.
AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor.
İşçinin kendisi için % 50, çalışmayan eşi için %10, 2 çocuğun her biri için %7,5, 3. çocuk için %10 ve sonraki her çocuk için %5'i alınarak hesaplanıyor.
Bu oranlarla bulunan rakamın yüzde 15 gelir vergisi oranı alınıyor.
Hangi işçinin kaç lira AGİ alacağını ve buna bağlı yeni asgari ücret rakamlarını tablolarda görebilirsiniz.