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    ödemeleri arttı! AGİ nasıl hesaplanır? İşte AGİ hesabı

    Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçilere devlet tarafından ödenen bir vergi iadesi. Yani devlet çalışanların ödediği nin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor. Bu rakamda işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor. Buna göre en düşük AGİ 268 lira en yükseği ise 456 lira oldu. İşte AGİ hesabı.

    Çalışana her ay 456 TL vergi iadesi

    Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçilere devlet tarafından ödenen bir vergi iadesi.

    Yani devlet çalışanların ödediği gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor.

    Bu rakamda işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor.

    AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor.

    İşçinin kendisi için % 50, çalışmayan eşi için %10, 2 çocuğun her biri için %7,5, 3. çocuk için %10 ve sonraki her çocuk için %5'i alınarak hesaplanıyor.

    Bu oranlarla bulunan rakamın yüzde 15 gelir vergisi oranı alınıyor.

    Hangi işçinin kaç lira AGİ alacağını ve buna bağlı yeni asgari ücret rakamlarını tablolarda görebilirsiniz.
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    Haberler Ekonomi Asgari geçim indirimi ödemeleri arttı! AGİ nasıl hesaplanır? İşte AGİ hesabı