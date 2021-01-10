Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) resmi internet sayfası üzerinden 'Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz' başlığıyla personel alımı yapacağını duyurdu. Bunun üzerine internet kullanıcıları, MİT teknik personel alımı | Milli İstihbarat Teşkilatı başvuru şartları | MİT başvuru 2021 konularına bakıyor. Detaylar haberimizde... Milli İstihbarat Teşkilatı, 1926 yılından itibaren Milli Gizli Servis olarak hizmet yapmış ve kısa MAH adı verilmiştir. 1962 yılında gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapıldıktan sonra adı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) olarak değiştirilmiştir. Kadrosu sivil askerlerden gelen teşkilat, her hususta önemli hizmetleri kendi teşkilatına özel olarak yerine getirmektedir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
MİT TEKNİK PERSONEL ALIMI
MİT'in resmi web sayfasında yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:
"Okumaya ne kadar meraklı olduğunu, dünyada olup biteni yakından takip ettiğini biliyoruz. Teknolojiyi etkin kullandığını, en gizli silahının bilgi olduğunu biliyoruz. Kalbinin vatan sevgisiyle dolu olduğunu ne zaman ay yıldız görsen gözüne toz kaçtığını biliyoruz. Tarihine bağlı olduğunu ama geçmişte yaşamadığını, iyi bir gelecek için fark yaratmaya hazır olduğunu biliyoruz. Bu yüzden peşindeyiz ve seninle çalışmak istiyoruz. Ülkenin yarınına birlikte iz bırakalım.
'Faaliyetlerimizi en verimli şekilde yürütebilmek için insan kaynağımıza büyük önem veriyoruz' denilen sayfada ise "Teşkilâtımız bünyesinde çeşitli beceri ve kabiliyetlere sahip istihbarat uzmanları; dünya dillerinde yetkin dil uzmanları; sinyal ve görüntü analizi, coğrafi bilgi sistemleri, yazılım ve donanım, ağ güvenliği dahil olmak üzere farklı alanlarda uzman mühendisler gibi birçok sahada faaliyet gösteren çalışma arkadaşları istihdam ediyoruz."
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞVURU ŞARTLARI | MİT BAŞVURU 2021
MİT, kariyer sitesinde, sıkça sorulan sorular üzerinden başvuru şartlarını da paylaştı. O şartlar sitede şöyle ifade edildi:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilim. Bu durum iş başvurusu yapmama engel mi?
Başvuruda bulunabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekir.
Çifte vatandaşlığım var. İş başvurusu yapabilir miyim?
Birden fazla vatandaşlığa sahip olmak başvuruya engel teşkil etmez.
Mavi Kart sahibiyim. Görev almak için başvurabilir miyim?
MİT İLANINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN
Başvuruda bulunabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekir.
Başvuru formunu cep telefonu/tablet bilgisayar üzerinden doldurabilir miyim?
Başvuru formu, masaüstü bilgisayar üzerinden doldurulmaya uyumlu hazırlanmıştır. Formu cep telefonu/tablet bilgisayar üzerinden doldurmaya çalışmanız halinde sistemsel aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz.
Başvurum kabul edilirse benimle nasıl iletişime geçilir?
Başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi halinde sizinle SMS, e-posta, sabit telefon veya cep telefonu yoluyla irtibat kurulur.
Başvurumun kabul edilmesi ve adaylığımın resmen başlamasından sonra bir kurumda çalışıyor olmam veya bu süreç zarfında bir işe başlamam adaylık sürecimi etkiler mi?
Süreç devam ederken bir kurumda çalışılması veya bir işe başlanması, adaylık süreci açısından herhangi bir engel teşkil etmez. Ancak adaylık sürecinizin olumlu sonuçlanması ve işe başlamanızın uygun görülmesi halinde, hizmet/tazminat yükümlülüğü bulunan bir iş yerinden ayrılmanın doğuracağı sorumlulukları göz önünde bulundurmanız gerekiyor.
Hangi durumlarda başvurum değerlendirmeye alınmaz?
Başvuruda bulunabilmeniz için tercih ettiğiniz pozisyonun şartlarını sağlamanız gerekir. Başvuru sürecinde verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, değerlendirme aşamasında büyük önem taşır. Beyanlarınızda gerçeğe aykırılık tespit edilmesi durumunda başvurunuz değerlendirme dışı kalır.
İlköğretim mezunuyum. İş başvurusunda bulunabilir miyim?
Millî İstihbarat Teşkilâtı'na başvurabilmek için en az ortaöğretim (lise) mezunu olmanız gerekir.
Dövmem başvuru yapmama engel mi?
İlgili sağlık esaslarımız gereğince başvuruda bulunacak adayların dövmesi olmamalıdır.
En fazla kaç yaşındaki adaylar başvuru yapabilir?
Genel başvuru yapacak adayların 35 yaşını doldurmamış, mevcut branşlar için iş başvurusu yapacak adayların ise başvuracakları pozisyonda belirtilen yaş sınırını aşmamış olmaları gerekir.
MİT ( Milli İstihbarat Teşkilatı) Nedir?
MİT'in açılımı Milli İstihbarat Teşkilatı, dünyada hemen hemen her ülkede yabancı ülkeler hakkında bilgi toplayan, kendi ülkesindeki diğer devlet adamlarının ve içteki yıkıcı güçlerin faaliyetlerini takip eden teşkilata verilen isimdir.
Bazı ülkelerde dış ve iç faaliyetler ayrı ayrı teşkilatlar tarafından yürütülür. Amerika'da CIA ve FBI, Rusya'da KBG, Almanya'da BND- Federal Haberalma Servisi,) Fransa'da DST ve İkinci Büro, İngilter'de İS ve MI5, Yugoslavya'da Ozna, İsrail'de Mossad, Yunanistan'da KYP bu teşkilatlara verebileceğimiz başlıca örneklerdir.
Milli İstihbarat Teşkilatı, 1926 yılından itibaren Milli Gizli Servis olarak hizmet yapmış ve kısa MAH adı verilmiştir. 1962 yılında gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapıldıktan sonra adı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) olarak değiştirilmiştir. Kadrosu sivil askerlerden gelen teşkilat, her hususta önemli hizmetleri kendi teşkilatına özel olarak yerine getirmektedir.
MİT, 6 Temmuz 1965'te 644 sayılı MİT Kanunu'yla birlikte "Başbakanlığa" bağlı olarak kuruldu. Bu yasa 18 yıl sonra, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Mit Kanunu'na bıraktı.