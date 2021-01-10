Eskişehir'in en bilindik ilçelerinden Odunpazarı'nda 165 metrekare büyüklüğündeki bir dubleks daire icradan satışa çıkarıldı. Orhangazi mahallesinde bulunan ev için 460 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr'den yayınlanan ilanda evle ilgili detaylı bilgilere de yer verildi. Şehir merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunduğu belirtilen evin 3+1 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Satış tarihi de 10 Mart 2021 saat 14.30 olarak açıklandı.

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