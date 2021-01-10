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    • 10.01.2021 09:41
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    'de icradan 460 bin liraya satılık dubleks! İşte detaylar...

    'nun internet sitesinde icradan satılık ev, araba, arsa ve dükkan ilanları yenilendi. Bu ilanlar arasında 'nda satışa çıkarılan 165 metrekarelik dubleks evin ilanı dikkat çekti.

    En güzel ilçelerden birinde kaçırılmayacak fırsat!

    'in en bilindik ilçelerinden 'nda 165 metrekare büyüklüğündeki bir dubleks daire icradan satışa çıkarıldı. Orhangazi mahallesinde bulunan ev için 460 bin lira muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr'den yayınlanan ilanda evle ilgili detaylı bilgilere de yer verildi. Şehir merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunduğu belirtilen evin 3+1 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Satış tarihi de 10 Mart 2021 saat 14.30 olarak açıklandı.

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    Haberler Ekonomi Eskişehir'de icradan 460 bin liraya satılık dubleks! İşte detaylar...