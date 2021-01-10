Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Zam geldi! Ödemeler 39 bin 788 liraya yükseldi! O bankadan...





Uzatanlara avantaj var



Askerlik süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay. Ancak erbaş ve erlerden isteyen, terhise hak kazandığı tarihten itibaren askerliğini 6 ay daha uzatabilecek. Askerliğini 6 ay uzatanlara, uzatma döneminde asgari ücretin üzerinde harçlık verilecek. Harçlık bu yıl rütbeye göre şöyle olacak:



Er: 2.570 lira

Onbaşı: 2.736 lira

Çavuş: 2.902 lira.



Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır illerindeki hudut birliklerinde görev yapanlara ayrıca 1.260 liraya kadar ek ödeme yapılacak.