Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından Dailymotion'ın da Türkiye'ye temsilci atadığını belirterek, "Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz." ifadesini kullandı.