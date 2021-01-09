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    • Ekonomi
    • 09.01.2021 17:30
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    • 09.01.2021 17:41
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı'ndan flaş duyuru:  da 'ye temsilci atadı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı 'ın da 'ye temsilci atadığını açıkladı. Sayan, "Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

    Bir sosyal ağ daha Türkiye'ye temsilci atadı

    Fransa merkezli Dailymotion da en sonunda Türkiye'nin kurallarına saygı gösterdi.

    Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından Dailymotion'ın da Türkiye'ye temsilci atadığını belirterek, "Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

    Böylece vatandaşların sosyal ağlarda karşılaştıkları olumsuzluklarda muhatap bulabileceğine dikkati çeken Sayan, taklit hesap, dolandırıcılık, zorbalık gibi durumlarda şikayetlere daha kolay çözüm bulunabileceğinin altını çizdi.

    Daha önce VK, YouTube ve Tiktok tarafından Türkiye'ye temsilci atandığına yönelik açıklamalar yapılmıştı.

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    Haberler Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı'ndan flaş duyuru: Dailymotion da Türkiye'ye temsilci atadı