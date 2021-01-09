Kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kredi faizinde yeni avantajlar sunulmaya devam ediyor. 2021 yılıyla birlikte kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarındaki yeni kampanyalarını ve fırsatlar peş peşe duyuruluyor. Yenilenen faiz oranlarına göre en uygun krediyi veren banka belli oldu. İşte 9 Ocak 2021 taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları son durum
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
İşte 9 Ocak tarihli güncel kredi faiz oranları:
ING
İhtiyaç kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,34
Taşıt kredisi: 1,54
HALKBANK
İhtiyaç kredisi: 1.77
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.67
ZİRAAT BANKASI
Konut kredisi: 1.65
Tüketici kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.75
FİBABANKA
İhtiyaç kredisi: 1,49
Konut kredisi: 1,49
Taşıt kredisi: 1,65
VAKIFBANK
İhtiyaç kredisi: 1.59 (Yeni yıl kampanyası)
Taşıt kredisi: 1.57
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49
GARANTİ BBVA
İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.64
İŞ BANKASI
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40
TEB
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.50
Konut kredisi: 1.49
AKBANK
Direkt kredi: 2.09
İhtiyaç kredisi: 2.0
Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)
Konut kredisi: 1.39
Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.09