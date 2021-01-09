Bu hafta altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı seyir devam ederken dün kapanışta altın üç günü de düşüşle bitirdi. Bu bağlamda altın yatırımı olanlar alış satış fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Özellikle hafta sonu 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bu bağlamda çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Bu hafta Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,20 kayıpla 444,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,16 azalışla 2.946,00 liraya geriledi. Geçen hafta 736,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 720,00 liraya düştü. İşte 9 Ocak 2021 Kapalıçarşı altın alış satış fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?