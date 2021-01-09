Bu hafta altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı seyir devam ederken dün kapanışta altın üç günü de düşüşle bitirdi. Bu bağlamda altın yatırımı olanlar alış satış fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Özellikle hafta sonu 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bu bağlamda çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Bu hafta Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,20 kayıpla 444,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,16 azalışla 2.946,00 liraya geriledi. Geçen hafta 736,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 720,00 liraya düştü. İşte 9 Ocak 2021 Kapalıçarşı altın alış satış fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|452,00
|452,20
|443,80
|444,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.979,00
|3.000,00
|2.925,00
|2.946,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|412,25
|416,25
|404,75
|408,75
|Lira(Tam) Ziynet
|2.911,00
|2.931,00
|2.858,00
|2.878,00
|Yarım Ziynet
|1.455,00
|1.465,00
|1.429,00
|1.439,00
|Çeyrek Ziynet
|728,00
|733,00
|715,00
|720,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,81 azalışla 444,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 720,00 lira, Cumhuriyet altını 2.946,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,81 düşüşle 444,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 446 BİN 111 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 446 bin 111 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 446 bin 111 lirayı, en yüksek ise 452 bin 570 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 446 bin 111 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 925 milyon 780 bin 797,30 lira, işlem miktarı ise 2.098,13 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 943 milyon 215 bin 430,92 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,33 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 2,20, dolar/TL yüzde 1,39, avro/TL yüzde 1,35 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.474,76, en yüksek 1.542,75 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,33 artarak 1.540,61 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,20 kayıpla 444,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,16 azalışla 2.946,00 liraya geriledi. Geçen hafta 736,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 720,00 liraya düştü.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,39 değer kaybederek 7,3280 liraya, avro da yüzde 1,35 azalarak 8,9970 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,30 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,17 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,93 ile hisse senedi fonları oldu.
ALTININ ONSU 1.858,70 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.858,70 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,40 düşüşle 446 bin 111 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3438 lira, satışta 7,3733 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,2682 lira, satışta 7,2973 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2237, sterlin/dolar paritesi 1,3566, dolar/yen paritesi de 103,98 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,42 kazançla 55,25 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI SERT DÜŞTÜ, PETROL YATAY
Doların ve ABD hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle sert düşen altın fiyatları 1,850 dolar düzeyine kadar indi.
Suudi Arabistan'ın petrol üretimini günde ortalama 1.0 milyon varil kısıntı yapacağını açıklamasının yarattığı olumlu havayla, petrol fiyatları da pandemi döneminin zirvesinde yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 1.39 artışla 55.28 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.10 artışla 51.50 dolar,
- altın yüzde 2.91 düşüşle 1,857.98 dolar,
- gümüş yüzde 4.68 düşüşle 25.91 dolar,
- bakır yüzde 1.23 artışla 8,172.00 dolar,
- platin yüzde 4.33 düşüşle 1,073.08 dolar,
- paladyum yüzde 2.73 düşüşle 2,363.35 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 440 liraya, çeyrek altın 725 liraya, Cumhuriyet altını da 2,890 liraya geriledi.
Troy Kıymetli Madenler'in analizinde "Demokratlar'ın galibiyeti altına yaramadı" denildi ve şöyle devam edildi:
"ABD seçimlerinde Demokratların son eyaleti de almalarının ardından mutlak bir demokrat zaferi gerçekleşmiş oldu. Aynı zamanda önceki gün Trump destekçilerinin senato binasını basmasının ardından olay kısa süre içerisinde kontrol altına alınmıştı.
"Piyasaların ise bu olaya tepkisi kısıtlı olurken altının yoluna durmaksızın satıcılı bir şekilde devam ettiğini gördük. Dünkü seansa 1919 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, 1913 dolar/onstan seansı tamamladı ve yüzde 0.3 kaybı hanesine yazdı.
"Altının aksine hisse senedi piyasaları mavi dalgayı kutlarken, yeşil ekonomi odaklı hisse senetlerindeki coşku dün de devam etti. ABD hisse senedi piyasalarında yeni rekor kaydedilirken, ABD 10 yıllıkları getirisinde yüzde 1.0 seviyesinin aşılmasıyla birlikte geçen senenin Mart ayından beri kaydettiği en yüksek seviyeyi kaydetmiş oldu.
"Diğer taraftan Kripto para piyasasındaki coşku devam ederken, Bitcoinin altından rol çaldığı ise piyasalarda tartışılan bir konu haline gelmiş durumda.
"Gümüş de altınla benzer şekilde kırmızıda bir günü geride bırakırken, 27 dolar/onsun üzerinde tutunmaya devam ediyor. 27.13 dolar/onstan seansı tamamlayan beyaz maden, yüzde 0.6 kaybı hanesine yazdı.
"Platin ise Demokratların galibiyetini kutlayan tek kıymetli maden oldu desek yeridir. Dünkü seansı yeşilde kapatmayı başaran tek kıymetli maden olurken, seansı 1121 dolar/onstan tamamladı. Bu kapanışla birlikte yüzde 1.5 kazancı hanesine yazmış oldu.
"Paladyum, diğer kıymetlilere uyum sağlayarak kırmızıda kapattığı bir günü geride bıraktı. Dünkü seansı 2427 dolar/onstan tamamlayan paladyum, gün sonunda yüzde 0.6 kaybı hanesine yazmış oldu.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda satıcıların iştahlı olduğu günde altın işlemleri dünya fiyatlarının altında eksi 1-2 dolar/onsla gerçekleşirken, hacim açısından düşük denilecek bir işlem günü geride kaldı. Borsa İstanbul, toplamda 2119 kg altın, 3667 kg gümüş işlemiyle seansı tamamlamış oldu."