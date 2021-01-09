Büyük market zincirleri tarafından satışa sunulan aktüel kataloğ ürünleri yoğun ilgi görürken geçtiğimiz ay ürünler hakkında dikkat çeken bir karar alındı. Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Türkiye'nin 81 ilindeki şubeleriyle müşterilerine hizmet sunan BİM ve ŞOK market zincirleri aldıkları yeni kararı duyurdu. Bilindiği üzere BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta ise çarşamba ve cumartesi günleri satışa çıkıyordu. BİM'de artık cuma günü satışa sunulan aktüel ürünler çarşamba gününden itibaren raflarda olurken ŞOK'ta ise cumartesi günü satışta olan ürünler cuma gününden itibaren raflarda yer alıyor.

BİM'DEN AKTÜEL KATALOĞ ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ KARAR

BİM'in internet sitesinde "Değerli Müşterilerimiz, Koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamsaı nedeniyle Cuma Aktüel ürünlerimizin satış gününde değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda siz değerli müşterilerimize daha sağlık hizmet sunmak amacıyla Cuma günleri satışa sunulan Aktüel ürünlerimiz yeni bir duyuruya kadar ÇARŞAMBA günleri satışa sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.