Sigara fiyatları güncel zamlı listesi hakkında yapılan araştırmalar yeni yılın ilk günlerinden itibaren artışa geçti. Sigara fiyatlarına herhangi bir zam uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oluyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda sigara vergi oranlarıyla ilgili önemli bir açıklama yapılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidildi. Kararın ardından gözler sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Peki, 9 Ocak 2021 Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyat listesi

SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?

Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

İşte Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi;