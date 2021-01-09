



Şirket, sistemi açıklarken "temasın azaltıldığı, daha güvenli" bir oyun deneyimi sunduğunu iddia ederek Covid-19 pandemisine de gönderme yaptı.

Birleşik Krallık merkezli IGT, bir zamanlar ABD slot makinesi piyasasının yüzde 70'den fazlasını kontrol ediyordu, ancak 2019 itibarıyla bu oran yüzde 33.2'ye düştü. Buna rağmen halen ikinci Scientific Games ve üçüncü Aristocrat'ın önünde bulunuyor.

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