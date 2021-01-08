Bitcoin nasıl alınır? 1 bitcoin kaç TL? Bitcoin 2021 yılında artacak mı düşecek mi?

1 bitcoin kaç TL? Bitcoin nasıl alınır? Uzmanlar 2021 yılında Bitcoin'in geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde hızla yükselişiyle dikkat çeken Bitcoin yatırım aracı olarak popüler olmaya başladı. Kripto para piyasalarına artan yönelimin etkisiyle, en yüksek hacimli birim Bitcoin 40.180.37 dolar ile yeni zirveye tırmanırken, piyasa hacmi de 700 milyar doları aştı. Peki Bitcoin artacak mı düşecek mi? 1 Bitcoin kaç TL oldu?
BITCOIN'DEN REKOR ÜSTÜNE REKOR!
Başta kurumsal alımlar olmak üzere, kripto para piyasalarına artan yönelimin etkisiyle, en yüksek hacimli birim Bitcoin 40.180.37 dolar ile yeni zirveye tırmanırken, piyasa hacmi de 700 milyar doları aştı.
Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.84 artışla 38,535.74 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 32.43 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise 698.37 milyar dolardan, 719.82 milyar dolara yükseldi.
Analistlere göre Bitcoin ile birlikte altcoin piyasalarında da güçlü bir yükseliş gözlendi. En büyük altcoin olan Ether, üç yılın ardından ilk kez 1,200 doların üzerini gördü. Bu yükseliş, Ether'i piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli varlıkları listesinde 88. sıraya taşıdı. En büyük 10 kripto para arasında yer alan XRP son 24 saat içerisinde yüzde 16.66 değer kazanarak 4'üncü sıraya yükseldi.
Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 78 birimin değeri düşerken, düşenlerden 8 birim ilk 10 birimin arasındaydı.
Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 5.0 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 22.88 milyar dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 14 milyar dolarlık artışla 185 milyar dolara yükseldi.
Toplam 8,209 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,018 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 70.1'ini Bitcoin oluşturuyordu.
Bittrt Araştırma'nın analizinde, kripto para piyasasının kümülafit değerinin 1 trilyon doları aştığına işaret edildi ve şöyle denildi:
"Kevin Warsh, eski Fed guvernörü, katıldığı bir programda Bitcoin hakkında yorum yaptı. Dolar endeksinin güç kaybetmesinin üzerinde duran Warsh, Bitcoinin durumdan olumlu etkilendiğini dile getirdi. Guvernör ayrıca, içinde bulunduğumuz durumda yatırım sepetinde Bitcoine de yer vermenin mantıklı olduğunu dile getirdi."
Kurumsal yatırımcıların çıkartılan bütün yeni Bitcoinleri aldıklarına da işaret edilen analizde, "Grayscale ise neredeyse yeni üretilen tüm Bitcoinlerin üç katı kadar alım gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay 72,950 adet Bitcoin alan firmanın alımlarına karşın madenciler 28,112 adet Bitcoin üretti. Alıcılar, Bitcoin depoluyor ve uzun vade için soğuk cüzdanlara çekiyor. Borsadaki BTC miktarı azalıyor, arz kısıtlanıyor. Bu durum karşısında ise fiyatlarda yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi bekleniyor" denildi ve eklendi:
"Bitcoin Financial Timesın kapağında yer aldı. Dünyanın en büyük iş gazetelerinden biri olan Financial Times, yükselişin ardından Bitcoin grafiğine yer verdi. Medyanın dikkatini çeken kripto para biriminin yükselişinin balon olmadığının altı çiziliyor."
BITCOIN NE KADAR OLACAK?
Nikolaos Panigirtzoglou öncülüğündeki stratejistlerin notunda, Bitcoin'in ETF'ler veya külçe ve sikke olarak altına yönelik toplam özel sektör yatırımını karşılamak için piyasa değerinin bugünkü 575 milyar dolardan 4.6 kat artması gerekiyor. Bu durumda 146 bin dolarlık teorik fiyat ortaya çıkıyor.
BloombergHT'de yer alan habere göre JPMorgan stratejistleri bu görünümün daha fazla kurumsal yatırımı cezbetmesi için Bitcoin'in volatilitesiyle altının volatilitesini yaklaşmasına bağlı olduğunu ve bu sürecin biraz zaman alacağını belirtiyorlar.
"Altının bir alternatif para olarak değerlendirmek Bitcoin'in uzun vadede ciddi bir yükseliş potansiyeli taşıdığını ima ediyor." denen notta, buna karşın Bitcoin ve altının volatilitelerinin birbirine yaklaşmasının muhtemelen hızlı olmayacağı ve yıllarca sürebileceği belirtildi.
Bu durum göz önünde bulundurulduğunda 146 bin doların üzerindeki teorik Bitcoin fiyat hedefinin uzun vadeli hedef olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.
Bitcoin hafta sonu tarihte ilk kez 34 bin doları aşmasının ardından Pazartesi günkü işlemlerde yüzde 17 ile Mart ayından beri en sert düşüşünü kaydetti. Geçen yıl fiyatını dörde katlayan piyasa değeri en yüksek kripto parada görülen çalkantı sert fiyat hareketleriyle ünlenmiş olduğunu hatırlatıyor.
Kurumsal yatırımcılar ve Paul Tudor Jones'dan Scott Minerd ve Stan Druckenmiller'a kadar ünlü yatırımcı ya Bitcoin'de alım yaptığı ya da yapabilecekleri yönünde açıklamalarda bulundu. Bazılarının mali ve parasal teşvikin bol olduğu bir ortamda kripto paraların doların zayıflığı ve enflasyon riski karşısında hedge imkanı verdiğini savunmasına karşın, diğerleri perakende yatırımcılar ve trend takip eden quant fonların sürdürülebilir olmayan bir balonu şişirdiğini düşünüyor.
JPMorgan şimdilik Bitcoin için bazı olumsuzluklar görüyor. Spekülatif uzun pozisyonların biriktiğini gösteren indikatörler ve köpük oluşmuş olabileceğini işaret eden küçük miktarda Bitcoin taşıyan yatırım cüzdanlarının artması bu olumsuz durumlar arasında...
Yeni yılın başında değerleme ve pozisyon durumunun Bitcoin için çok daha zorlayıcı bir duruma geldiği belirtilen stratejist notunda şu ifadeye yer veriliyor:
"Mevcut spekülatif çılgınlığın Bitcoin'in fiyatını 50 bin - 100 bin dolar arasındaki piyasa görüşüne doğru itebileceğini ihtimal dışı bırakmamakla birlikte, bu fiyat seviyelerinin sürdürülemez olacağına inanıyoruz."
Bitcoin Tokyo saatiyle 12.40'ta yüzde 3.3 yükselişle 32,056 dolar oldu. Bloomberg Galaxy Crypto Endeksi yüzde 1.8 yükseldi.
BITCOIN NEDEN ARTAR, NEDEN DÜŞER?
Arz ve talep, bitcoin fiyatlarının değişikliğe uğramasındaki en önemli nedendir, ancak bazı ek faktörler arz ve talebi etkileyerek bu kripto paranın fiyatını aşağıya ya da yukarıya çekmektedir. Başka bir deyişle, bu varlıkta fiyat sadece piyasa katılımcılarının ödemeye istekli oldukları fiyatlarla belirlenir.
Örneğin, piyasadaki daha fazla insan bitcoin satın almak istiyorsa, fiyat (değer) artacaktır. Daha fazla insan bitcoin satmak istiyorsa da fiyat düşecektir. Bu insanların alım satım kararları da aşağıdaki ek faktörlere göre şekillenmektedir.
Bitcoin dalgalanması, bir dereceye kadar, toplam para birimine büyük oranda sahip olanlar tarafından gerçekleştirilir.
Bitcoin'in hacmi küçük bir hisse senedi stoğunu andırdığından, para birimi büyük şirket sahiplerine opsiyon değeri sağlamak için gerekli olan kitlesel pazarın benimsenmesini sağlayacak oranlara ulaşmamıştır.
Güvenlik ihlalleri ile ilgili haberler, yatırımcıların tepkisine sebep olur [Aslına bakarsak bitcoin dediğimiz doğrudan güvenlik anlamına geldiği düşünüldüğü için güvenlik sorunları da fiyat düşüşlerine doğrudan sebep olması çok doğaldır.]. Bitcoin topluluğu, güvenlik açıklarını ortaya çıkardığında ki bunun amacı açığın bir an önce yine topluluk tarafından kapatılmasıdır, bu Bitcoin'in değerini düşüşe getirebilecek nedenlerdendir.
Bitcoin geliştiricileri sağlam çözümler üretmek için güvenlik kaygılarını kamuoyuna göstermelidir. 1 Nisan 2014'te Google güvenlik ekibinden Neel Mehta tarafından bildirilen son OpenSSL güvenlik açıkları ve Heartbleed vakası, takip eden aylarda Bitcoin'in ABD Doları karşısındaki değerinde yaklaşık %10'luk bir düşüş ile aşağı yönlü bir etki yapması da buna örnek bir olay olarak nitelendirilebilir.
Bitcoin fiyatı, protokol tasarımının bir bütün olarak güven seviyesini yansıtır. O zaman, güvenlik ihlalleriyle ilgili haberlerle birlikte Bitcoin'in değerinin dalgalanması doğal olur.