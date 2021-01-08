Bitcoin nasıl alınır? 1 bitcoin kaç TL? Bitcoin 2021 yılında artacak mı düşecek mi?

BITCOIN'DEN REKOR ÜSTÜNE REKOR!

Başta kurumsal alımlar olmak üzere, kripto para piyasalarına artan yönelimin etkisiyle, en yüksek hacimli birim Bitcoin 40.180.37 dolar ile yeni zirveye tırmanırken, piyasa hacmi de 700 milyar doları aştı.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.84 artışla 38,535.74 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 32.43 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise 698.37 milyar dolardan, 719.82 milyar dolara yükseldi.

Analistlere göre Bitcoin ile birlikte altcoin piyasalarında da güçlü bir yükseliş gözlendi. En büyük altcoin olan Ether, üç yılın ardından ilk kez 1,200 doların üzerini gördü. Bu yükseliş, Ether'i piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli varlıkları listesinde 88. sıraya taşıdı. En büyük 10 kripto para arasında yer alan XRP son 24 saat içerisinde yüzde 16.66 değer kazanarak 4'üncü sıraya yükseldi.