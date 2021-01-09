Yeni yılla birlikte henüz promosyon almamış olanlar için fırsatlar devam edecek. Promosyon teklifleri içerisinde Yapı Kredi'nin 1.500 TL'ye varan ödemeleri ve Şekerbank'ın promosyon teklifi dikkat çekiyor. 3 yıl maaşını belirli bankadan alacağını taahüt eden emeklilere bankalar 500 liradan 2.100 liraya kadar promosyon ödüyor. Maaşı yeni bağlanan emekliler için fırsat henüz bitmedi. Maaş miktarına göre en az 500, 625 ve 750 lira ödeniyor. Ancak ödemelerin miktarı ve ek olarak emekliye sunulan fırsatlar dikkat çekiyor. Denizbank'ta emekli yakınını getiren emekliler için tutar 100 lira daha artmaktadır.

ŞEKERBANK'TAN 2.100 TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI

Şekerbank "Kazandıran Emekli Paketi" ile maaşını Şekerbank'a taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler aynı zamanda iki otomatik ödeme talimatı verdiğinde 150 TL, 10 adet müşteri ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 TL olmak üzere toplam 1.500TL promosyona hak kazanacak. Böylece maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilecek.