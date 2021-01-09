İhtiyacı olana 43 destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sayısı 43'e ulaşan sosyal yardım programları ile 2020'de büyük bölümünü iş gücü piyasasının dışında kalan engelli ve yaşlıların oluşturduğu Türkiye'nin dört bir yanındaki dezavantajlı hanelere ulaştı.
2020'de ekonomik durumu yetersiz kişilere yönelik yardımlar ile milyonlarca vatandaşa ulaşıldı.
Virüs sonrası Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında, 31 Aralık itibarıyla 9 ayda yapılan destek ve yardımlar 45.5 milyar lira oldu.
HASTAYA, DULA, ÖĞRENCİYE KATKI
İşte 2020 desteklerinden bazıları:
İhtiyaç sahibi ailelerin barınma yardımlarında üst sınır 40 bin liraya çıktı.
Düzenli sosyal yardım alanlara aylık 56-112, 11 ayda 1.1 milyar lira elektrik desteği verildi.
Tüberküloz ve SSPE hastalığı olan 4 bin 236 kişiye 11 ayda 37.5 milyon lira yardım sağlandı.
Eşi vefat eden ihtiyaç sahibi kadınlara 280 milyon lira verildi.
Şartlı eğitim-sağlık yardımları kapsamında 1.2 milyar ödendi.
65 yaş üstü yaşlılık ve engellilik yardımlarından 1 yılda1.5 milyon kişi yararlanırken, toplam 10 milyar lira destek sağlandı.
2020'de ekonomik durumu yetersiz kişilere yönelik yardımlar ile milyonlarca vatandaşa ulaşıldı.
Virüs sonrası Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında, 31 Aralık itibarıyla 9 ayda yapılan destek ve yardımlar 45.5 milyar lira oldu.
HASTAYA, DULA, ÖĞRENCİYE KATKI
İşte 2020 desteklerinden bazıları:
İhtiyaç sahibi ailelerin barınma yardımlarında üst sınır 40 bin liraya çıktı.
Düzenli sosyal yardım alanlara aylık 56-112, 11 ayda 1.1 milyar lira elektrik desteği verildi.
Tüberküloz ve SSPE hastalığı olan 4 bin 236 kişiye 11 ayda 37.5 milyon lira yardım sağlandı.
Eşi vefat eden ihtiyaç sahibi kadınlara 280 milyon lira verildi.
Şartlı eğitim-sağlık yardımları kapsamında 1.2 milyar ödendi.
65 yaş üstü yaşlılık ve engellilik yardımlarından 1 yılda1.5 milyon kişi yararlanırken, toplam 10 milyar lira destek sağlandı.