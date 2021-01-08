4D'li taşeron işçi maaş zammı hakkında yaşanan son gelişmeler yeni yılın gelmesiyle birlikte binlerce işçinin gündemindeki yerini almaya başladı. Kadroya geçen çalışanların ücretleri toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, altışar aylık dönemler halinde yüzde 4 olarak belirlendiği açıklanmıştı. Çalışanların satın alma gücünün artması için yüzde 4'lük zam için artış talep edilmişti. Peki, 2020 yılı 4D'li taşeron işçi maaş zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin de altında kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemeye gidildi ve en düşük taşeron işçi maaşının asgari ücretle eşitlenmesi sağlanmıştı. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor. Takvim.com.tr olarak derlediğimiz son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam ön görülüyor.