Pelda Aydın da atölye sayesinde meslek sahibi olduğunu vurgulayarak, "Daha önce düğün salonu olan bu alanda işletmemiz açıldı, işlerimiz iyi gidiyor. Aramızda ilkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunu arkadaşlarımız var. Daha önce hiç tekstil deneyimi olmayan arkadaşlarımız burada bu işi öğreniyor. Bölgede bu tür yerlerin daha çok açılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.