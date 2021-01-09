İçişleri Bakanlığı 1.772 kişi alacak

İçişleri Bakanlığı'na bu yıl 21'i merkez ve bin 751'i taşra teşkilatında istihdam edilecek bin 772 sözleşmeli personel alınacak. Merkez ve taşra teşkilatında görev yapacak personel, avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli olarak istihdam edilecek.
Alım kapsamında, bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında bin 462 personel görevlendirilecek. Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak.
Alım kapsamında, bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında bin 462 personel görevlendirilecek. Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak.