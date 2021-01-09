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    1.772 kişi alacak

    'na bu yıl 21'i merkez ve bin 751'i taşra teşkilatında istihdam edilecek bin 772 sözleşmeli personel alınacak. Merkez ve taşra teşkilatında görev yapacak personel, avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli olarak istihdam edilecek.

    İçişleri Bakanlığı 1.772 kişi alacak
    İçişleri Bakanlığı'na bu yıl 21'i merkez ve bin 751'i taşra teşkilatında istihdam edilecek bin 772 sözleşmeli personel alınacak. Merkez ve taşra teşkilatında görev yapacak personel, avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli olarak istihdam edilecek.

    Alım kapsamında, bu yıl 'nde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında bin 462 personel görevlendirilecek. Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak.
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