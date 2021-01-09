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    sorunu bitti: 7/24 para transferi başladı

    bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7 gün 24 saat anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, dün itibarıyla kullanıma açıldı.

    7/24 para transferı başladı
    Merkez Bankası bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7 gün 24 saat anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, dün itibarıyla kullanıma açıldı. TCMB'den yapılan açıklamada, ile elektronik ödemelerin kayıtlı , telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi'nin de kullanıma sunulduğu belirtildi.

    FAST Sistemi'nin yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla ilk aşamada 50 lira limitli olarak başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Limit, kullanımın yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1.000 liraya kadar yükseltilecektir" denildi.
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    Haberler Ekonomi EFT sorunu bitti: 7/24 para transferi başladı