Online alışverişe yılbaşı damgası! Yüzde 50 artış!

LOJİSTİKTE BU YIL SORUN YAŞANMADI

Yılbaşı alışverişinde yüzde 50'lik artış hedefine ulaşıldığının altını çizen Ekmekçi, 31 Aralık Perşembe gününden, 4 Ocak Pazartesi'ne kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yılbaşının evde geçtiğini söyledi. Buna paralel olarak e-ticaret siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde ev eşyaları, temel gıda, giyim, hediyelik eşyalar ve elektronik alet satışlarında artış yaşandığını dile getiren Ekmekçi, geçen yıl yaşanan lojistik ve kargo sorunlarının ise alınan önlemlerle bu yıl yaşanmadığını ifade etti. Ekmekçi, "Sektör, bu yıl indirim kampanyalarına daha hazırlıklıydı. O nedenle lojistik ve kargo konularında şikâyetler de azaldı. Saat 16.00'ya kadar verilen siparişler, aynı gün teslimat ile evlere ulaştı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde kargolar çalıştı, planlı bir şekilde tüketicilere siparişleri sorunsuzca ulaştırıldı" ifadelerini kullandı.