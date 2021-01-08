



Kimya sektörü 2 milyar 670 milyon 625 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bunu 789 milyon 414 bin dolarla çelik, 755 milyon 444 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 610 milyon 559 bin dolarla elektrik-elektronik sektörü takip etti.