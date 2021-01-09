İş kurmak isteyenler faizsiz 15 bin lira kredi başvurusu ve geri ödeme planı hakkında detayları araştırıyor. Koronavirüs salgını döneminde iş arayan ya da kendi işini kurmak isteyenlerin sayısı artıyor. Bu bağlamda kendi işini kurmak isteyenler devlet desteği sürüyor. Yapılan ödemelerle binlerce kişi kendi işini kurabiliyor. Bilindiği üzere 2020 yılında genç girişimciler işyerlerini kurabilsinler ve işletmelerini kafalarında kurdukları plana göre en iyi şekilde devam ettirebilsinler diye vergi ve prim desteği verilmektedir. Gençlere sağlanan hibe destekli, geri ödemesiz teşvikler, devlet destekleri ve diğer ek avantajları haberimizde detaylı bir şekilde bulunuyor.

DEVLET DESTEKLERİ



Kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar maliyetlerin düşürülmesi ve çalışma sürecinin başlayabilmesi adına teşvik sağlıyor. İş kurma sürecinin en başından çalışma hayatının belli bir noktasına kadar devam eden bu destekler ise binlerce TL'ye ulaşıyor.