Yeni dönem başladı! Haberiniz var mı? Faturalarda indirim başladı! Kendiniz seçebiliyorsunuz

Yeni dönem başladı! Haberiniz var mı? Faturalarda indirim başladı! Elektrikte yüzde 10 indirim imkanı. Açıklama yapıldı. Faturalara indirim yansıyacak. 1 Ocak itibarı ile yürürlüğe girdi. 23 milyon kişi faydalanacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun serbest tüketici limitinde yaptığı indirim kararı 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Son düzenleme ile ülke genelinde yıllık tüketimi bin 200 kilovatsaatin üzerinde olan 23.5 milyon kişi serbest tüketici oldu. Aylık elektrik faturası 75,11 lira veya üzerinde olan abonelerin kendi elektrik tedarikçilerini seçebileceğine dikkat çekip serbest tüketici olmanın avantajlarını sıralayan uzmanlar uygulama ile faturalarda ise yüzde 10'luk bir fiyat avantajının ortaya çıkabileceğini kaydediyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...