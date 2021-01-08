



Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 3 bin kişilik istihdamın bölgeye çok önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Ford Otosan ve Volkswagen'in ticari araçlarının bölgemizde üretilmesi söz konusu. Eğer gerçekleşirse 20 milyarın üzerinde bir yatırım olacak ve bölgemize ciddi anlamda ilave istihdam getireceğine inanıyorum. Tabii ki Ford, henüz bu konuda bir imza atıldığını söylemediği için konu hakkında fazla detay bilmiyoruz ama bildiğimiz kadarıyla 20 milyarın üzerinde bir yatırım, artı 3 bin kişilik ilave istihdam çalışması var. Bunlar tabi ki bölgeye çok önemli katkılar getireceklerdir. Zaten bölgenin en önemli şirketlerinden bir tanesi daha da önemli hale gelecektir. Bundan ancak biz mutluluk duyarız" dedi.