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    • 08.01.2021 12:43
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    • 08.01.2021 12:45
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    ! indirimlerinde neler var?

    yayınlandı ve merakla incelenmeye başlandı. Belirli tarihler arasında yayınlanan ve en çok ziyaret edilen market zincirlerinden biri olan yine birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyata satışa sunuyor. Peki Carrefoursa indirimlerinde neler var? Temel gıdadan temizlik ürünlerine, atıştırmalıklardan kişisel bakıma, bebek ürünlerinden hijyen ürünlerine pek çok fırsat sizleri bekliyor.

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    Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 4-13 Ocak 2021! Carrefoursa indirimlerinde neler var?

    Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 4-13 Ocak 2021 haberimizin içeriğinde yer alıyor. Şarküteri ürünlerinden süt ürünlerine, meyve sebzelerden deterjanlara, güzellik ürünlerinden temel gıdaya kadar daha pek çok kategoride fırsatlar sizleri bekliyor. Vatandaşlar alacaklarını belirlemek ve alışveriş öncesinde liste yapmak için Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 4-13 Ocak 2021 gündemde sıkça araştırıyor. İşte güncel Carrefoursa indirimleri…

    CARREFOURSA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4-13 OCAK 2021!

    çay ve kahvelerde kampanyalar

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    selpak ürünleri

    içecekler

    et ürünleri

    temizlik ürünleri

    kahvaltılık ürünler

    piliç ürünleri
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    Haberler Ekonomi Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 4-13 Ocak 2021! Carrefoursa indirimlerinde neler var?