Toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp olan TürkAkım, birbirine paralel olan ve her biri yıllık 15,75 milyar metreküp doğal gaz aktarım kapasitesine sahip iki hattan oluşuyor. Söz konusu hatların ilki, Türkiye'ye doğal gaz sağlarken, ikinci hat Avrupa'ya doğal gaz tedarik etmek üzere Türkiye-Bulgaristan sınırına ulaşıyor.

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