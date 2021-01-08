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    • 08.01.2021 21:11
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    9 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! 10 TL üzerindeki alışverişlerde 2 fırsatlı ürün

    9 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleri belli oldu. 10 TL üzerindeki alışverişlerde 2 fırsatlı ürün ön plana çıktı. Yayla Pirinç Osmancık Yerli ve Doğuş Çay Demlik Poşet ürünleri 10 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 60'a varan indirimlerle yarın sabahtan itibaren yerini alıyor. Ürünlerin detaylı listesine takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, A101 9 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünlerinde neler var? İşte A101'de hafta sonu fırsatlı ürünleri

    takvim.com.tr
    A101 9 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleri belli oldu!

    A101 9 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünlerini merak edenler arama motorları üzerinden fırsatlı ürün listesini öğrenmek için araştırmalara başladı. A101'de bu hafta sonu Yayla Pirinç Osmancık Yerli ve Doğuş Çay Demlik Poşet ürünleri 10 TL ve üzeri alışverişlerde tercih edileceğe benziyor. İşte A101 9 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünlerinin listesi...

    A101 9 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Tursil Toz Deterjan

    Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Doğuş Çay Demlik Poşet indirimli

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Yayla Pirinç Osmancık Yerli indirimli

    Nestle Damak Antep Fıstıklı Çikolata

    Domestos Ultra Çamaşır Suyu

    Sebze, meyve ve kuruyemiş ürünlerindeki indirimler

    Sebze, meyve ve kuruyemiş ürünlerindeki indirimler

    Sebze, meyve ve kuruyemiş ürünlerindeki indirimler

    Sebze, meyve ve kuruyemiş ürünlerindeki indirimler
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    Haberler Ekonomi A101 9 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! 10 TL üzerindeki alışverişlerde 2 fırsatlı ürün