A101 9 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünlerini merak edenler arama motorları üzerinden fırsatlı ürün listesini öğrenmek için araştırmalara başladı. A101'de bu hafta sonu Yayla Pirinç Osmancık Yerli ve Doğuş Çay Demlik Poşet ürünleri 10 TL ve üzeri alışverişlerde tercih edileceğe benziyor. İşte A101 9 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünlerinin listesi...
A101 9 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Tursil Toz Deterjan
Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Doğuş Çay Demlik Poşet indirimli
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Yayla Pirinç Osmancık Yerli indirimli
Nestle Damak Antep Fıstıklı Çikolata
Domestos Ultra Çamaşır Suyu
Sebze, meyve ve kuruyemiş ürünlerindeki indirimler
Sebze, meyve ve kuruyemiş ürünlerindeki indirimler
Sebze, meyve ve kuruyemiş ürünlerindeki indirimler
Sebze, meyve ve kuruyemiş ürünlerindeki indirimler