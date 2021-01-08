Bankalardan havale ve EFT işlemleri yapan yüz binlerce kişi bulunuyor. Ancak borç verilirken dikkat edilmesi gereken bir alan yer alıyor. Eğer bu bölümü doldurmazsanız borç olarak yaptığınız gönderimleri, ödeme yapılması durumunda geri almanız zorlaşabilir. Yargıtay para transferiyle ilgili emsal bir karar aldı. EFT ile verilen borçların geri ödenmemesine yönelik emsal karara imza attı. Borç verirken EFT açıklama kısmına borç olduğuna dair bilgi girilmesi gerekiyor. Babasına emekli olabilmesi için SGK'ya ödemesi amacıyla 16 bin euro borç veren evlat, babası ölünce annesinden parayı geri istedi. Parayı alamayınca da mahkemeye gitti. Yargıtay; borç vermek maksadıyla yapılan banka havalesinde açıklama kısmına paranın gönderiliş nedeni yazılması gerektiğine karar verdi.

NE OLDU?

Film senaryosuna konu olabilecek dava süreci; yıllardır emeklilik hayali kuran babanın, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödeyeceği sigorta pirim borcunu ödemek için yurt dışında yaşayan oğlundan borç para istemesiyle başladı.