55-60 KPSS ile Belediye memuru alımı ilanı! 4.750 TL maaş en az lise mezunu (memur, zabıta, itfaiye eri) alımı başvuru şartları!

3 belediyeye KPSS 55-60 puan şartı ile memur alınacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından bugün 3 duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunları arasından belediye memuru alımı yapılacağına yer verildi. Memur, şoför, itfaiye eri, zabıta memuru ve mimar kadrolarına yapılacak memur alımında başvuru tarihleri ve şartları resmen açıklandı.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılacak kamu personeli alımında başvurular Şubat ayında başlayacak.
BELEDİYE MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Belediyelere yapılan memur alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.