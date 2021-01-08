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    • 08.01.2021 10:38
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    SON DAKİKA: açıkladı: Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) kullanıma açıldı

    Son dakika haberine göre, , anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni bugün itibarıyla vatandaşın kullanımına açtı. Yapılan açıklamada, "FAST Sistemi, yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla, ilk aşamada 50 TL limitli olarak başlatılmıştır. Bu limit, kullanımın yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1000 TL’ye kadar yükseltilecektir." ifadelerine yer verildi.

    AA
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    Merkez Bankası, anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni bugün itibarıyla vatandaşın kullanımına açtı.

    7 GÜN 24 SAAT
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7 gün 24 saat anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından bugün itibarıyla kullanıma açıldı.

    TCMB'den yapılan açıklamada, FAST Sistemi ile elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi'nin de kullanıma sunulduğu belirtildi.

    FAST Sistemi'nin yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla ilk aşamada 50 lira limitli olarak başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Bu limit, kullanımın yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1.000 liraya kadar yükseltilecektir.

    FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Merkez Bankası açıkladı: Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) kullanıma açıldı