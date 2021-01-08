Uçuş kontrolleriyle ilgili hatanın yol açtığı anlaşılan kazalardaki sorumluluğunu kabul eden şirket, ABD Adalet Bakanlığı ile yasal uzlaşma anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, Boeing, kazalarda hayatını kaybedenlerin aileleri ile müşterisi hava yolu şirketlerine tazminat ödemeyi, ayrıca düzenleyicileri yanılttığı için adli para cezası ödemeyi kabul etti. Şirketin tazminat ödemeleri ve para cezası toplamının 2,5 milyar dolar olacağı açıklandı.

Boeing, "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.