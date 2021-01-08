Cuma günü marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Yasak öncesi A101 BİM ŞOK market çalışma saatleri!

8 Ocak Cuma günü marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor. Market çalışma saatleri günün araştırılan konularından birisi. Alışverişlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar BİM A101 ŞOK market çalışma saatlerini sorguluyor. 56 saatlik yasak öncesi marketlerden tüm ihtiyaçlar giderilebiliyor. Vatandaşlar hafta sonunda da en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor. İşte market çalışma saatleri!
MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DETAYLARI!
Bu hafta sonu da 8 Ocak Cuma günü sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama 11 Ocak Pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz sürecek.
ZORUNLU HALLERDE SEYAHATLER SERBEST
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatlerde, zorunluluğu bulunan kişilerin şehirler arası seyahat etmelerine izin verilecek.
İçişleri Bakanlığının genelgesinde belirtilen zorunlu haller şöyle:
"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan.
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi).
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler).
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri.
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.
Ceza infaz kurumlarından salıverilenler."
Vatandaşlar, genelgede belirtilen durumların varlığı halinde, toplu ulaşım araçları veya İçişleri Bakanlığının "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak şartıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.
Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin, şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçlarını (uçak, otobüs, tren, gemi) kullanmalarıyla mümkün olacak.
İşiyle ilgili nedenini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet ve rezervasyon koduyla ibraz eden kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gün ve saatlerde 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.