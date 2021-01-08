Hem sıfır hem de ikinci el sektöründe online satışlar kendisini gösterdi. Indicata'nın derlediği ve AA ile paylaştığı verilere göre 2019 yılında ilana çıkan otomobil ve hafif ticari adedi 2 milyon 138 bin 852 iken, 2020 yılında bu rakam yüzde 58 artarak 3 milyon 370 bin 369'a çıktı. Bu ilanların yüzde 61'inin (2 milyon 53 bin 55 adetinin) ise satışı gerçekleştirildi. Online ortamdan satışı gerçekleşen araçların oranı da bir önceki yıla göre yüzde 16 artmış oldu.