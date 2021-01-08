Ocak zamları yüzde 7.33’e çıkan memurlar yeni maaşlarını alacak! 14 günlük fark tutarları da hesaba yatırılacak

Memurların, sözleşmelilerin Ocak zammı yüzde 4.33 enflasyon farkıyla yüzde 7.33'e ulaşırken, zamlı ödemeler haftaya yapılıyor.
Memur maaş katsayısı yüzde 7.33 artırılırken, buna bağlı olarak nakdi yardımlar da yükseldi.
Ayın 15'inde maaşlarla birlikte 14 günlük fark tutarları da ödenecek.
Aylık katsayısı 0,165786, taban aylık katsayısı 2,594917, yan ödeme katsayısı 0,052576 olarak belirlendi.
Sözleşmeli personelin taban ve tavan ücretleri de yüzde 7.33 oranında yükseldi.
Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların brüt sözleşme ücretleri de aynı oranda yükseldi.
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3'üncü maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 9 bin 74 liraya çıktı.
6/6/1978 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yer alan ücret tavanı 8 bin 89 liraya yükseldi.
Ortalama ücret toplamı üst sınırı da 16 bin 512 liraya yükseltildi.
542 TL AİLE YARDIMI
Memurların maaş katsayısındaki artış aile yardımını da artırdı.
Eş yardımı 376,83, çocuk yardımı ise 0-6 yaş arasında 82,89, 6 yaş üstünde 41,45 liraya çıktı.
Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 505,55 lira alıyordu.
Bu tutar 542,61 liraya yükseldi.
Memurlar zamlı maaşlarını ayın 15'inde ceplerine koyacak.