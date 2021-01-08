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    • Ekonomi
    • 08.01.2021 11:58
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    • 08.01.2021 11:58
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    yine dopdolu! kop 7-20 Ocak 2021 kataloğu!

    yine dopdolu ve yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Birbirinden çeşitli ürünleri belirli tarih aralığında satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketlerden biri olan kampanyalarında bu kez neler var? 7-20 Ocak 2021 kataloğu oldukça dikkat çekiyor, gıda ürünlerindeki fırsatların yanı sıra kişisel bakım temizlik ürünlerinde de kampanyalar sizleri bekliyor. Siz de in yer aldığı nu inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Migros aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! Migroskop 7-20 Ocak 2021 kataloğu!

    Yeni yılın ilk günleri yaşanırken merakla beklenen Migros aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kuruyemişlerden çikolatalara, atıştırmalıklardan içeceklere, hijyen ürünlerinden kişisel bakıma daha pek çok fırsat sizleri bekliyor. Migroskop 7-20 Ocak 2021 kataloğu haberimizin içeriğinde yer alıyor. Migros aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu ve vatandaşları ziyarete bekliyor. İşte indirimli ürünler…

    MİGROSKOP 7-20 OCAK 2021 KATALOĞU

    salça çeşitleri

    süt ürünleri

    piliç lezzetleri

    içecekler

    deterjanlar

    selpak ürünleri

    kişisel bakım ürünleri

    kuruyemişler

    fırsatlar

    çikolatalar

    milka kampanyası

    şarküteri ürünleri
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    Haberler Ekonomi Migros aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! Migroskop 7-20 Ocak 2021 kataloğu!