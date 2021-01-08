Migros aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! Migroskop 7-20 Ocak 2021 kataloğu!

Yeni yılın ilk günleri yaşanırken merakla beklenen Migros aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kuruyemişlerden çikolatalara, atıştırmalıklardan içeceklere, hijyen ürünlerinden kişisel bakıma daha pek çok fırsat sizleri bekliyor. Migroskop 7-20 Ocak 2021 kataloğu haberimizin içeriğinde yer alıyor. Migros aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu ve vatandaşları ziyarete bekliyor. İşte indirimli ürünler…
MİGROSKOP 7-20 OCAK 2021 KATALOĞU
salça çeşitleri
süt ürünleri
piliç lezzetleri
içecekler
deterjanlar
selpak ürünleri
kişisel bakım ürünleri
kuruyemişler
fırsatlar
çikolatalar
milka kampanyası
şarküteri ürünleri