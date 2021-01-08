Evli, bekar, 1 ve 2 çocuklu AGİ ne kadar? AGİ asgari ücrete dahil mi? AGİ dahil güncel maaş tablosu!

AGİ dahil güncel maaş tablosu! Evli bekar çocuklu AGİ ne kadar? AGİ asgari ücrete dahil mi? 2021 maaş tablosu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olacağı belli olmuştu. Asgari ücret zammının ardından AGİ ücretleri de zamlanmıştı. Peki, 2021 AGİ dahil asgari ücret ne kadar olacak? Ne kadar maaş alabileceğinize dair merak edilenler haberimizde!
2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısı bitti. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı sonrası 2021 yılı asgari ücretini açıkladı. Buna göre, 2021 asgari ücret brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL olarak belirlendi.
AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ?
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçiye net 268,319 TL olarak verilecek. Yani asgari ücret herkese aynı rakamda veriliyor ve içinde AGİ tutarı da yer alıyor. AGİ, asgari ücret dışında ekstra olarak verilmiyor.
2021 AGİ TABLOSU!
Bekar 268,31 TL
Evli eşi çalışmayan 321,97 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (2021)
Bekar 2 bin 825 TL
Evli eşi çalışmayan 2 bin 879 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 2 bin 919 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 2 bin 960 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 3 bin 13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 3 bin 13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 3 bin 13 TL
Evli eşi çalışan 2 bin 825 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 2 bin 865 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 2 bin 905 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 2 bin 959 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 2 bin 986 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 3 bin 13 TL