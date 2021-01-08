İŞKUR'dan annelere günlük 95 TL ödeme! Çocuklar için kreş yardımı da yapılacak! Nasıl başvuru yapılır?

İŞKUR 'dan anneleri ilgilendiren bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada işbaşı eğitim ve mesleki eğitim programları kapsamında İşta Anne Projesinin başlatıldığı ve kurslara katılıp işe giren annelere günde 95 liralık ödeme yapılacağına yer verildi. Söz konusu ödemeler İŞKUR tarafından yapılacak ve anne, ilk süreçte işin kursunu görecek. Kurs süresi sona erdikten sonra kadın hem iş hem meslek sahibi olmuş olacak.
Mesleki Eğitim Kursları nedir: "Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren kişi ve grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen mesleki eğitim kursları; mesleği olmayan vatandaşlara meslek öğretmek, mesleği olan vatandaşların nitelikleri geliştirmek ve mesleği olup iş bulamayan vatandaşların istihdam garantili kurslar aracılığıyla istihdam edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan mesleki eğitim kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerinde görev yapan iş ve meslek danışmanları tarafından danışmanlık hizmeti verilmekte ve mesleki eğitim kursların katılmak isteyen vatandaşlar kendilerine en uygun kurslara katılma imkânına sahip olmaktadır."
İşbaşı Eğitim Kursları Nedir: "İşbaşı eğitim programları; Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan kendilerine işyeri bulunmasını da talep edebilmektedirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilmektedirler."
İŞTE ANNE PROJESİ DUYURUSU
İşte Anne Projesi duyurusu ise şu şekilde:
"İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi, Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,"
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Söz konusu kurslara başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
2. 15 yaşını tamamlamış olmak,
3. İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
4. Emekli olmamak,
5. Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
6. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
7. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
GÜNCEL İLANLAR
İŞKUR safyasında işbaşı ve mesleki eğitim kursları güncel ilanlarına şu şekilde yer verildi:
İşbaşı eğitim kursları güncel iş ilanları şu şekilde:
BAŞVURU
İŞKUR üzerinden yayımlanan duyurulara başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları izlemesi gerekmektedir.
https://esube.iskur.gov.tr/
1. Linki kopyalayıp yeni sekmede açın.
2. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. İŞKUR kaydınız yoksa yeni kayıt oluşturabilir ya da e devlet girişi kısmından giriş yapabilirsiniz.
3. Giriş yaptıktan sonra açılan ekranın üst kısmında bulunan ONLİNE İŞLEMLER kısmına tıklayın. Daha sonra KURS/PROGRAMLAR sayfasına gidip ilanlara başvurunuzu yapın.