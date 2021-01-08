Dolar/TL, bu hafta 7,2406 ile 21 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrası tepki alımlarıyla sınırlı bir şekilde toparlasa da, bir önceki haftaya göre yüzde 1 azalarak, düşüş eğilimini üst üste 4. haftaya taşıdı. Dolar/TL şu dakikalarda 7,3690 seviyesinde bulunuyor.

ABD'DE YAŞANAN GELİŞMELER

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni hükümetin 20 Ocak'ta görevi devralacağını söylemesi ve ABD'deki mali teşvik paketlerine ilişkin kararların daha etkin biçimde alınabileceği beklentisinin küresel ölçekte pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretim endeksi, beklenti anketi istatistikleri ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de ve ABD'de enflasyon ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.580 seviyelerinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.