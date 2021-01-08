Dolar, euro ve sterlin kurlarındaki son gelişmeler döviz kurlarındaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3420 liradan, avro 9,0020 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3400 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0150 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum

DOLAR, EURO VE STERLİN KURU NE KADAR OLDU?

Sterlin

ALIŞ(TL) 10,0025

SATIŞ(TL) 10,0181