Dolar, euro ve sterlin kurlarındaki son gelişmeler döviz kurlarındaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3420 liradan, avro 9,0020 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3400 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0150 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum
DOLAR, EURO VE STERLİN KURU NE KADAR OLDU?
Sterlin
ALIŞ(TL) 10,0025
SATIŞ(TL) 10,0181
ALTININ KİLOGRAMI 446 BİN 111 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 446 bin 111 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 446 bin 111 lirayı, en yüksek ise 452 bin 570 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 446 bin 111 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 925 milyon 780 bin 797,30 lira, işlem miktarı ise 2.098,13 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 943 milyon 215 bin 430,92 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,64 artışla 411,08 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kazanarak 6.876 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,92 artarak 14.097 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 yükselişle 5.706 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,30 değer kazancıyla 8,411 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,97 artarak 22.966 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yaklaşık yüzde 0,3 azalışla 1,2220 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD'de, Kongreye yönelik baskın ve toplumsal olayların uzun sürmemesinin ardından piyasaların tekrar makroekonomik veri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelere odaklandığını belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik ile ABD'de yayımlanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.
ABD'de dün gerçekleştirilen Kongre oturumunda, seçim sonuçları Demokrat Joe Biden lehine resmen tescil edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetimine "yumuşak bir geçişi" sağlayacaklarını belirterek, yeni yönetimin 20 Ocak'ta görevine başlayacağını bildirdi.
Söz konusu gelişmenin ardından pay piyasalarında mali teşviklerin kısa sürede artırılacağına ilişkin beklentiler artarken, Japonya'da olağanüstü halin daha fazla bölgeye genişletilmesinin değerlendirileceği haberlerinin, iyimserliği etkilemediği görüldü.
Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4 artarak 28.139 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 103,9 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de, ABD'nin teknoloji şirketlerine yaptırım ve New York borsasının 3 Çinli telekomünikasyon şirketini kottan çıkarma işlemlerini devam ettirdiği haberleri pay piyasalarını baskılamaya devam ederken, kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 3.567 puan oldu.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4 artışla 3.152 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 yükselişle 48.579 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 primle 27.859 puanda seyrediyor.
ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ, PETROL YATAY
Doların ve ABD hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle hafif gerileyen altın fiyatlarındaki düşüş, coronavirüs belirsizlerinin sürmesiyle 1,900 doların üzerinde tutundu.
Suudi Arabistan'ın petrol üretimini günde ortalama 1.0 milyon varil kısıntı yapacağını açıklamasının yarattığı olumlu havayla, petrol fiyatları da pandemi döneminin zirvesinde yatay hareket ediyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısında alınan karara göre, Rusya Şubat ve Mart aylarında petrol üretimini günde ortalama 65,000 varil, Kazakistan da aynı aylarda petrol üretimini günde ortalama 10,000 varil artıracak. Buna karşılık, Suudi Arabistan, aynı aylarda gönüllü olarak, üretimi günde ortalama 1.0 milyon varil azaltacak.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 1 Ocak'ta biten haftada 8.0 milyon varil düşüşle 485.5 milyon varile geriledi. Aynı haftada ABD'deki toplam petrol stokları da 2.4 milyon varil düştü.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 0.26 artışla 54.66 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.35 artışla 51.12 dolar,
- altın yüzde 0.32 düşüşle 1,907.58 dolar,
- gümüş yüzde 0.68 düşüşle 27.00 dolar,
- bakır yüzde 1.23 artışla 8,172.00 dolar,
- platin yüzde 0.28 düşüşle 1,118.56 dolar,
- paladyum yüzde 0.23 düşüşle 2,423.99 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 450 liraya, çeyrek altın 740 liraya, Cumhuriyet altını da 2,948 liraya geriledi.
Ahlatcı Yatırım'ın analizinde. "Suudi Arabistan'ın 'gönüllü' üretim kesintisi açıklamasına ek olarak, ABD'de stoklarının geçen hafta düştüğünü gösteren veriler sonrası Brent Petrol'ün 2019 Şubat ayının sonundan bu yana en yüksek seviyesine yükseldiği takip edilmişti. Dün ise
ABD'de azalan petrol stokları, Suudi Arabistan'ın üretimi azaltmasından destek bulan Brent petrolde alıcı görünümün devam ettiği izlendi. Teknik olarak incelediğimizde, Brent petrolün 54.60 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi" denildi ve altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:
"Çarşamba günü dikkatler Georgia'daki Senato oy sayımı üzerinde kalmayı sürdürürken, dolar ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde gözlenen toparlanmaya ek olarak, piyasalardaki iyimser hissiyat ons altında satışların derinleşmesine neden olmuştu. Geçtiğimiz gün ise Kongre'de 270 delegenin oyunu alan Biden'ın başkanlığı tescillenmesi ve dolar endeksinde gözlenen toparlanma sinyalleri artan vaka endişelerine rağmen değerli metalde baskıları sürdürdü. Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1910 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."