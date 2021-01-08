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    • Ekonomi
    • 08.01.2021 11:23
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    • 08.01.2021 11:23
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    8 Ocak merakla bekleniyordu, yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. Özellikle köşe koltuk takımı kampanyası oldukça dikkat çekiyor. Birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla satışan sunan marketler zinciri en çok ziyaret edilenler arasında yer alıyor. Peki ? Bilgisayar sandalyesinin yanı sıra ev ihtiyaçlarına dair pek çok üründe indirimler var. İşte 8 Ocak kataloğu…

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 8 Ocak 2021! ŞOK hafta sonu fırsatlarında neler var?

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 8 Ocak 2021 yine birbirinden güzel ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler yine dopdolu, koltuk takımından bilgisayar sandalyesine, kitaplıktan ev tamirat ürünlerine kadar daha pek çok kategorideki ürünlerde indirim var. ŞOK hafta sonu fırsatlarını içeren güncel kataloğu haberimizden inceleyebilirsiniz, alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 8 OCAK 2021

    Blgidayar sandalyesi

    koltuk takımı

    krem

    priz çeşitleri

    ŞOK HAFTANIN FIRSATLARINDA NELER VAR?

    Pantene Şampuan Çeşitleri

    Solo 32'li Tuvalet Kağıdı

    Paşabahçe Oval Hasır Tabak

    Alpella Çikolatalı Süt

    President Krem Peynir

    Kumsal Silikon Kapaklı Derin Tencere

    Titiz Narenciye Sıkacağı

    Asonic 20.000 mAh Powerbank

    Bingo Oxyjen Toz Deterjan

    Gokidy Blok Seti

    Yer Sofrası
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    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu 8 Ocak 2021! ŞOK hafta sonu fırsatlarında neler var?