



İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek konuya ilişkin açıklamasında; TCMB ve BKM'nin sağladığı bu uygulamaya hızlıca adapte olduklarını, Bankanın dijital kanallarında gerekli geliştirmeleri yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Artık dileyen herkes, hesabına cep telefonu, e-posta veya TCKN gibi bilgileri tanımlayan müşterilerimize, IBAN yerine Kolay Adres sistemine kaydedilen bu kolay bilgileri kullanarak Fonların Anlık ve Sürekli Transferi yapısı üzerinden çok daha kısa sürede para transferi gerçekleştirebilecek. Banka olarak inovatif ürün ve hizmetlerle her zaman müşterilerimizin yanında olmayı, işlerini kolaylaştırmayı, sorunsuz ve hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlayacak araçlar sunmayı sürdüreceğiz. Para transferindeki bu kolaylık uzun IBAN numarasının eklenmesi, ezberlenmesi veya hesap numarasının girilmesi gibi zorunlulukları ortadan kaldıracak, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak. Banka dışına yapılacak para transferleri de, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi sayesinde 7/24 dijital kanallarımızdan gerçekleştirilebilecek. Bireysel müşterilerimiz 2 Kasım 2020 tarihinden itibaren İşCep ve İnternet Şubemiz üzerinden cep telefonu ve e-posta gibi Kolay Adres bilgilerini tanımlayabilmeye başladılar, yakın zamanda ticari müşterilerimiz de bu uygulamayı kullanabilecekler. Kolay Adres ile para transferleri ise Fonların Anlık ve Sürekli Transferi'nin hayata geçmesi ile başlayacak."