Yakın bir süreçte altın alarak yatırım yapan küçük ve büyük ölçekteki yatırımcılar anbean altın fiyatlarını sorguluyor. 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusu çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,81 azalışla 444,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 720,00 lira, Cumhuriyet altını 2.946,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,81 düşüşle 444,00 liradan işlem gördü. Altının onsu ise uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.858,70 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?