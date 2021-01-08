Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.01.2021 21:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.01.2021 21:53
    ABONE OL

    Kredi faizinde yeni avantajlar sunuluyor! 8 Ocak BBVA, , , Vakıf kredi faiz oranı nedir?

    Kredi faizinde yeni avantajlar sunulmaya devam ediyor. 2021 yılıyla birlikte kamu bankaları ve özel bankalar ndaki yeni kampanyalarını ve fırsatlar peş peşe duyuruluyor. Yenilenen faiz oranlarına göre en uygun krediyi veren banka belli oldu. Haberimizin içerisinde 8 Ocak Vakıfbank, Ziraat, , taşıt-konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları detaylı bir şekilde haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum

    Kredi faizinde yeni avantajlar sunuluyor!

    2021 yılının ilk günlerinden itibaren kredi faiz oranlarında çeşitli değişimler yaşanmaya devam ediyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte ev, araba alacaklar ya da nakit ihtiyacı dolayısıyla kredi çekecekler kamu ve özel bankaların yenilediği faiz oranlarını incelemek istiyor. 2021 yılı itibariyle bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faizindeki yeni oranları belli oldu. Peki, 8 Ocak Garanti BBVA, Ziraat Bankası, ING, Vakıf kredi faiz oranı nedir? İşte güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları

    KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    İşte 8 Ocak tarihli güncel kredi faiz oranları:

    ING

    İhtiyaç kredisi: 1,54

    Konut kredisi: 1,34

    Taşıt kredisi: 1,54

    HALKBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.77

    Taşıt kredisi: 1.77

    Konut kredisi: 1.67

    ZİRAAT BANKASI

    Konut kredisi: 1.65

    Tüketici kredisi: 1.75

    Taşıt kredisi: 1.75

    FİBABANKA

    İhtiyaç kredisi: 1,49

    Konut kredisi: 1,49

    Taşıt kredisi: 1,65

    VAKIFBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.59 (Yeni yıl kampanyası)

    Taşıt kredisi: 1.57

    SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49

    GARANTİ BBVA

    İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

    Konut kredisi: 1.49

    Taşıt kredisi: 1.64

    İŞ BANKASI

    İhtiyaç kredisi: 1.50

    Taşıt kredisi: 1.55

    Ev kredisi: 1.40

    TEB

    İhtiyaç kredisi: 1.45

    Taşıt kredisi: 1.50

    Konut kredisi: 1.49

    AKBANK

    Direkt kredi: 2.09

    İhtiyaç kredisi: 2.0

    Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)

    Konut kredisi: 1.39

    Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.09
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Kredi faizinde yeni avantajlar sunuluyor! 8 Ocak Garanti BBVA, Ziraat Bankası, ING, Vakıf kredi faiz oranı nedir?