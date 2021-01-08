2021 yılının ilk günlerinden itibaren kredi faiz oranlarında çeşitli değişimler yaşanmaya devam ediyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte ev, araba alacaklar ya da nakit ihtiyacı dolayısıyla kredi çekecekler kamu ve özel bankaların yenilediği faiz oranlarını incelemek istiyor. 2021 yılı itibariyle bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faizindeki yeni oranları belli oldu. Peki, 8 Ocak Garanti BBVA, Ziraat Bankası, ING, Vakıf kredi faiz oranı nedir? İşte güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte 8 Ocak tarihli güncel kredi faiz oranları: